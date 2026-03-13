Виктор Козлов — о поражении: обидно, что опять проиграли «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в серии буллитов со счётом 2:3.

— Мои задумки по новым сочетаниям не сработали в начале матча. Когда вернулся к базовым настройкам, не стал ничего придумывать, игра наладилась. С другой стороны, я увидел, что было в сочетаниях. По содержанию игры всё было бы неплохо, если б не было офсайда, а засчитанный гол, моменты реализовывали, которые создавали. Если учесть, что Дальний Восток присутствует в нашем физическом состоянии, было неплохо. Но то, что не переломили опять традицию, проиграли «Динамо»… Опять же, взяли очко, то есть обидно, горько, но много позитивных моментов.

— Удивило вас чем-то «Динамо»?

— «Динамо» стало играть более агрессивно, в давление идут они, неплохо прессингуют, делали акцент на этом, – передаёт слова Виктора Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.