Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Козлов — о поражении: обидно, что опять проиграли «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в серии буллитов со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Ремпал (Броссо, Цулыгин) – 04:26 (5x5)     1:1 Сикьюра (Ожиганов, Гусев) – 09:50 (5x5)     2:1 Сучков (Кулик, Вязовой) – 25:38 (5x4)     2:2 Мамин (Гусев, Пыленков) – 26:30 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

— Мои задумки по новым сочетаниям не сработали в начале матча. Когда вернулся к базовым настройкам, не стал ничего придумывать, игра наладилась. С другой стороны, я увидел, что было в сочетаниях. По содержанию игры всё было бы неплохо, если б не было офсайда, а засчитанный гол, моменты реализовывали, которые создавали. Если учесть, что Дальний Восток присутствует в нашем физическом состоянии, было неплохо. Но то, что не переломили опять традицию, проиграли «Динамо»… Опять же, взяли очко, то есть обидно, горько, но много позитивных моментов.

— Удивило вас чем-то «Динамо»?
— «Динамо» стало играть более агрессивно, в давление идут они, неплохо прессингуют, делали акцент на этом, – передаёт слова Виктора Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android