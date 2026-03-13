Виктор Козлов — о Вячеславе Козлове: что-то много у меня дуэлей стало

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от московского «Динамо» (2:3 Б) рассказал об общении с Вячеславом Козловым, возглавляющим бело-голубых, и пожелал ему удачи.
— Вы с Вячеславом Козловым выигрывали Кубок Гагарина за «Салават Юлаев». Сегодня, по сути, первая тренерская дуэль между вами. Насколько приятно встретиться с ним? Может, были пересечения до матча?
— До матча — нет. Слава привет мне передал через ребят, я ему — тоже. Хорошие дружеские отношения. Что-то много у меня стало дуэлей: Павел Десятков, Вячеслав Козлов… Получается, что, взрослеем? Раньше на льду противостояли друг другу и сейчас в силу нашей профессии друг с другом играем. С другой стороны, приятно видеть, что Слава даёт хороший результат, команда хорошо играет и хорошо организована. Удачи им и ему, – передаёт слова Виктора Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
- 13 марта 2026
