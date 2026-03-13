Виктор Козлов: меня и с Кубком Стэнли поздравляли. Который я не выигрывал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от московского «Динамо» (2:3 Б) рассказал, как его путали с Вячеславом Козловым, возглавляющим бело-голубых.

— Вячеслав Козлов сказал, что его частенько Виктором называли…

— Меня тоже Вячеславом называли.

— Спрашивали про «Русскую пятёрку»?

— Да, и с Кубком Стэнли поздравляли, который я не выигрывал.

— Это перчинки добавило? Вячеслав играл под 13-м номером, а сегодня пятница, 13-е. Возможно, поэтому ни одного буллита не забили. Может, он колдун?

— Не думаю, что колдун, – передаёт слова Виктора Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.