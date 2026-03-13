Виктор Козлов: меня и с Кубком Стэнли поздравляли. Который я не выигрывал
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от московского «Динамо» (2:3 Б) рассказал, как его путали с Вячеславом Козловым, возглавляющим бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Ремпал (Броссо, Цулыгин) – 04:26 (5x5)     1:1 Сикьюра (Ожиганов, Гусев) – 09:50 (5x5)     2:1 Сучков (Кулик, Вязовой) – 25:38 (5x4)     2:2 Мамин (Гусев, Пыленков) – 26:30 (5x4)     2:3 Гусев – 65:00    

— Вячеслав Козлов сказал, что его частенько Виктором называли…
— Меня тоже Вячеславом называли.

— Спрашивали про «Русскую пятёрку»?
— Да, и с Кубком Стэнли поздравляли, который я не выигрывал.

— Это перчинки добавило? Вячеслав играл под 13-м номером, а сегодня пятница, 13-е. Возможно, поэтому ни одного буллита не забили. Может, он колдун?
— Не думаю, что колдун, – передаёт слова Виктора Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

