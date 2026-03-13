Лав об 1:6 с «Авангардом»: до какого-то момента был неплохой матч «Шанхая». Мы расстроены

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«До какого-то момента это был достаточно неплохой матч, мы создавали моменты, но не воспользовались ими. Первый период получился нормальным, однако потом игра от нас ускользнула. Вся команда расстроена, все игроки расстроены, сложно не расстраиваться в такой ситуации. Ребята борются, проводят некоторые матчи на равных с соперником, но не получается достаточно забивать», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей встрече китайский клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе 15 марта.