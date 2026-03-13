«Ак Барс» всухую обыграл «Сочи», южане потерпели четвёртое поражение подряд

Сегодня, 13 марта, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 2:0.

На 12-й минуте нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд забил первый гол. На 17-й минуте форвард Дмитрий Яшкин удвоил преимущество казанского клуба и установил окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, южная команда потерпела четвёртое поражение подряд.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 90 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 44 очками после 65 встреч располагается на 11-й строчке Западной конференции.