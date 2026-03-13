КХЛ изменила время начала двух матчей «Сочи»

Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе времени начала матчей ХК «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Таким образом, игра между «Сочи» и «Амуром», которая состоится 15 марта, начнётся в 14:00 по местному времени, а не в 17:00. Матч между «Сочи» и «Ак Барсом» 18-го числа перенесён на с 19:30 на 17:00 по местному времени.

На данный момент «Сочи» располагается на последнем, 11 месте в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками после 65 встреч. Всего южному клубу осталось провести три матча. Последней игрой в сезоне станет встреча с уфимским «Салаватом Юлаевым» на выезде. Матч состоится 20 марта.