Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы хотели показать, кем мы являемся». Ги Буше — о разгроме «Авангардом» «Шанхая»

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Якупов (Прохоркин, Рашевский) – 14:17 (5x4)     2:0 Прохоркин (Войнов) – 33:13 (4x4)     3:0 Войнов (Долженков, Прохоркин) – 36:22 (5x5)     4:0 Фьоре (Маклауд, Волков) – 48:33 (5x5)     4:1 Лабанк (Куинни, Сюсиз) – 50:43 (5x5)     5:1 Маклауд (Потуральски, Шарипзянов) – 51:20 (5x3)     6:1 Окулов (Потуральски, Лажуа) – 54:28 (5x4)    

«Сегодня нам хотелось сделать заявление о себе и здорово выступить перед болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, за страсть к нашей игре. Мы хотели показать, кем мы являемся, как мы можем играть. Очень много хороших историй происходит с нашей командой в последнее время.

В прошлом матче мы поставили клубный рекорд по голам в регулярке, и мы хотели продолжить в том же духе. Сегодня наше меньшинство здорово сыграло плюс забросили три шайбы в большинстве — спецбригады не могут не радовать. Никита Серебряков сегодня побил рекорд по победам в регулярке, он просто лучший, и точка», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android