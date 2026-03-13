«Мы хотели показать, кем мы являемся». Ги Буше — о разгроме «Авангардом» «Шанхая»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня нам хотелось сделать заявление о себе и здорово выступить перед болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, за страсть к нашей игре. Мы хотели показать, кем мы являемся, как мы можем играть. Очень много хороших историй происходит с нашей командой в последнее время.

В прошлом матче мы поставили клубный рекорд по голам в регулярке, и мы хотели продолжить в том же духе. Сегодня наше меньшинство здорово сыграло плюс забросили три шайбы в большинстве — спецбригады не могут не радовать. Никита Серебряков сегодня побил рекорд по победам в регулярке, он просто лучший, и точка», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.