СКА всухую разгромил «Северсталь» и одержал пятую победу кряду

Сегодня, 13 марта, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:0.

На 13-й минуте нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол. На 26-й минуте защитник Маркус Филлипс удвоил преимущество армейцев. На 28-й минуте форвард Марат Хайруллин забросил третью шайбу в ворота «Северстали». На 29-й минуте нападающий Скотт Уилсон забил четвёртый гол хозяев. На 56-й минуте Хайруллин оформил дубль и довёл счёт до разгромного — 5:0.

Таким образом, команда Игоря Ларионова одержала пятую победу подряд.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 79 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 84 очками после 66 встреч располагается на второй строчке Запада.