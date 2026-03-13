Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Северсталь, результат матча 13 марта 2026 года, счет 5:0, КХЛ 2025/2026

СКА всухую разгромил «Северсталь» и одержал пятую победу кряду
Комментарии

Сегодня, 13 марта, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Гримальди (Зеленов, Педан) – 12:45 (5x5)     2:0 Филлипс – 25:03 (5x5)     3:0 Хайруллин – 27:19 (5x5)     4:0 Уилсон (Педан, Голдобин) – 28:23 (5x5)     5:0 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 56:37 (5x5)    

На 13-й минуте нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол. На 26-й минуте защитник Маркус Филлипс удвоил преимущество армейцев. На 28-й минуте форвард Марат Хайруллин забросил третью шайбу в ворота «Северстали». На 29-й минуте нападающий Скотт Уилсон забил четвёртый гол хозяев. На 56-й минуте Хайруллин оформил дубль и довёл счёт до разгромного — 5:0.

Таким образом, команда Игоря Ларионова одержала пятую победу подряд.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 79 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 84 очками после 66 встреч располагается на второй строчке Запада.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android