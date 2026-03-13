Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Амур, результат матча 13 марта 2026 года, счет 1:0 ОТ, КХЛ 2025/2026

Шайба Морозова в овертайме принесла «Спартаку» победу над «Амуром»
Комментарии

Сегодня, 13 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 1:0.

13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
1:0 Морозов (Мальцев) – 60:42 (3x3)    

В основное время команды не смогли открыть счёт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий красно-белых Иван Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 76 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 58 очками после 65 встреч располагается на девятой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Пропустивший 16 матчей Жамнов вернулся на тренерскую скамейку «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android