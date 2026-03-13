Ги Буше — о рекорде Шарипзянова: мы очень рады за него. Эта ноша становилась тяжёлой

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о рекорде защитника команды Дамира Шарипзянова. Капитан «ястребов» повторил бомбардирский рекорд среди защитников, отметившись результативной передачей в матче с «Шанхайскими Драконами» (6:1).
«Что касается Дамира Шарипзянова, то он повторил бомбардирский рекорд для защитников, и мы все очень рады за него, потому что эта ноша становилась тяжёлой для него, и так бывает, когда останавливаешься в шаге от рекорда. Если это происходит не так быстро, как хочется, то это начинает давить. Эта его передача сегодня заставила радоваться всю нашу скамейку, это огромное событие в том числе и для меня, потому что наш капитан представляет собой абсолютно всё, что мы хотим видеть от каждого игрока.
Его отношение к делу просто невероятно, он всегда хочет совершенствовать свою игру и делает всё на благо команды. Когда ты видишь, что такой игрок вознаграждён за свои усилия, то ты не можешь за него не радоваться», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 марта 2026
-
23:14
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:32
-
22:27
-
22:22
-
22:02
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:41
-
21:28
-
21:26
-
21:12
-
21:02
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:28
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:48
-
19:39
-
19:20
-
19:11
-
19:04