Ги Буше — о рекорде Шарипзянова: мы очень рады за него. Эта ноша становилась тяжёлой

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о рекорде защитника команды Дамира Шарипзянова. Капитан «ястребов» повторил бомбардирский рекорд среди защитников, отметившись результативной передачей в матче с «Шанхайскими Драконами» (6:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Якупов (Прохоркин, Рашевский) – 14:17 (5x4)     2:0 Прохоркин (Войнов) – 33:13 (4x4)     3:0 Войнов (Долженков, Прохоркин) – 36:22 (5x5)     4:0 Фьоре (Маклауд, Волков) – 48:33 (5x5)     4:1 Лабанк (Куинни, Сюсиз) – 50:43 (5x5)     5:1 Маклауд (Потуральски, Шарипзянов) – 51:20 (5x3)     6:1 Окулов (Потуральски, Лажуа) – 54:28 (5x4)    

«Что касается Дамира Шарипзянова, то он повторил бомбардирский рекорд для защитников, и мы все очень рады за него, потому что эта ноша становилась тяжёлой для него, и так бывает, когда останавливаешься в шаге от рекорда. Если это происходит не так быстро, как хочется, то это начинает давить. Эта его передача сегодня заставила радоваться всю нашу скамейку, это огромное событие в том числе и для меня, потому что наш капитан представляет собой абсолютно всё, что мы хотим видеть от каждого игрока.

Его отношение к делу просто невероятно, он всегда хочет совершенствовать свою игру и делает всё на благо команды. Когда ты видишь, что такой игрок вознаграждён за свои усилия, то ты не можешь за него не радоваться», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дамир Шарипзянов повторил рекорд Криса Ли по очкам для защитников за одну регулярку
