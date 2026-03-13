Ги Буше — о рекорде Шарипзянова: мы очень рады за него. Эта ноша становилась тяжёлой

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о рекорде защитника команды Дамира Шарипзянова. Капитан «ястребов» повторил бомбардирский рекорд среди защитников, отметившись результативной передачей в матче с «Шанхайскими Драконами» (6:1).

«Что касается Дамира Шарипзянова, то он повторил бомбардирский рекорд для защитников, и мы все очень рады за него, потому что эта ноша становилась тяжёлой для него, и так бывает, когда останавливаешься в шаге от рекорда. Если это происходит не так быстро, как хочется, то это начинает давить. Эта его передача сегодня заставила радоваться всю нашу скамейку, это огромное событие в том числе и для меня, потому что наш капитан представляет собой абсолютно всё, что мы хотим видеть от каждого игрока.

Его отношение к делу просто невероятно, он всегда хочет совершенствовать свою игру и делает всё на благо команды. Когда ты видишь, что такой игрок вознаграждён за свои усилия, то ты не можешь за него не радоваться», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.