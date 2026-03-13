Тренер «Сочи» Михайлов — о мотивации хоккеистов без плей-офф: а нам что, бросить играть?

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) и высказался о мотивации хоккеистов.

«Плохо начали первый период, очень робко. Потом вроде бы поняли, что играть можно, в третьем периоде у нас были моменты, но в завершении не удалось их реализовать. Тяжело играть через день, не хватило резкости и свежести.

Очень тяжёлый выезд, огонь в сердце, может быть, и есть, но голова не думает, не может. Мотивация? А что нам, бросить играть? Команда – живой организм, пока не прозвучала сирена последней игры – сезон не завершён. Когда человек профессионал, у которого есть контракт, он занимается любимым делом – нет никаких проблем с мотивацией», – передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.