«Хорошо, что это не получилось как-то буднично». Шарипзянов — о повторении рекорда КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над «Шанхайскими Драконами» (6:1) высказался о повторении бомбардирского рекорда среди защитников за один регулярный чемпионат КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Якупов (Прохоркин, Рашевский) – 14:17 (5x4)     2:0 Прохоркин (Войнов) – 33:13 (4x4)     3:0 Войнов (Долженков, Прохоркин) – 36:22 (5x5)     4:0 Фьоре (Маклауд, Волков) – 48:33 (5x5)     4:1 Лабанк (Куинни, Сюсиз) – 50:43 (5x5)     5:1 Маклауд (Потуральски, Шарипзянов) – 51:20 (5x3)     6:1 Окулов (Потуральски, Лажуа) – 54:28 (5x4)    

«Интересная игра получилась, много удалений. Меньшинство отлично сыграло, большинство – неплохо, рад результату, жаль только, что Серебряков не отыграл «на ноль». Да, некий груз упал, когда набрал уже это 65-е очко. Хорошо, что это не получилось как-то буднично, это тяжёлый рекорд, который держался 10 лет. Я ничего не менял, старался делать то, что делал, но это, конечно, где-то залазит в подкорку. Почему-то я допустил это, в следующий раз буду сильнее.

Форма перед плей-офф? Было бы странно, если бы мы были не готовы. Ребята знают, что и для чего мы делаем, уже никто не задаёт вопросы, что и как делать, просто находимся вместе и играем в наш хоккей. Скорее бы уже плей-офф», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

