«Хорошо, что это не получилось как-то буднично». Шарипзянов — о повторении рекорда КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над «Шанхайскими Драконами» (6:1) высказался о повторении бомбардирского рекорда среди защитников за один регулярный чемпионат КХЛ.
«Интересная игра получилась, много удалений. Меньшинство отлично сыграло, большинство – неплохо, рад результату, жаль только, что Серебряков не отыграл «на ноль». Да, некий груз упал, когда набрал уже это 65-е очко. Хорошо, что это не получилось как-то буднично, это тяжёлый рекорд, который держался 10 лет. Я ничего не менял, старался делать то, что делал, но это, конечно, где-то залазит в подкорку. Почему-то я допустил это, в следующий раз буду сильнее.
Форма перед плей-офф? Было бы странно, если бы мы были не готовы. Ребята знают, что и для чего мы делаем, уже никто не задаёт вопросы, что и как делать, просто находимся вместе и играем в наш хоккей. Скорее бы уже плей-офф», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 марта 2026
