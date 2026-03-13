Барабанов — о ХК «Сочи»: там ребята сезон доигрывали, игра была похожа на летний хоккей

Барабанов — о ХК «Сочи»: там ребята сезон доигрывали, игра была похожа на летний хоккей
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победе над «Сочи» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

13 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Тодд (Хмелевски, Фальковский) – 11:27 (4x4)     2:0 Яшкин (Миллер, Фальковский) – 16:41 (5x5)    

«Игра была похожа на летний хоккей, там ребята больше сезон доигрывали. В таком случае надо не смотреть на соперника, а думать о своей игре. Макс Арефьев – красавец, мы рады за него. В плей-офф вратари очень важны, это 70% команды. Здорово, что у нас есть два сильных голкипера. Это даёт нам уверенность, пусть так будет дальше.

Мы не думаем о потенциальном сопернике в плей-офф, заостряем внимание на своей игре, оттачиваем какие-то нюансы. Всё будет зависеть от нас самих», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

