«Планку ***** подняли — планку держим». Ларионов — в раздевалке после 5:0 с «Северсталью»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Северсталью» со счётом 5:0 обратился к своим хоккеистам в раздевалке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Гримальди (Зеленов, Педан) – 12:45 (5x5)     2:0 Филлипс – 25:03 (5x5)     3:0 Хайруллин – 27:19 (5x5)     4:0 Уилсон (Педан, Голдобин) – 28:23 (5x5)     5:0 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 56:37 (5x5)    

«Планку ***** подняли — планку держим. Молодчики! Красавцы!» — сказал Ларионов в победной раздевалке.

Для армейского клуба эта победа стала также пятой подряд. На данный момент СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками после 65 матчей. Команде осталось провести три встречи до конца регулярного чемпионата. Два матча армейцы проведут на выезде с «Трактором» в Челябинске (16 марта) и с «Сибирью» в Новосибирске (18 марта). Заключительная игра пройдёт в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 20 марта.

