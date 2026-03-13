«Планку ***** подняли — планку держим». Ларионов — в раздевалке после 5:0 с «Северсталью»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Северсталью» со счётом 5:0 обратился к своим хоккеистам в раздевалке.

«Планку ***** подняли — планку держим. Молодчики! Красавцы!» — сказал Ларионов в победной раздевалке.

Для армейского клуба эта победа стала также пятой подряд. На данный момент СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками после 65 матчей. Команде осталось провести три встречи до конца регулярного чемпионата. Два матча армейцы проведут на выезде с «Трактором» в Челябинске (16 марта) и с «Сибирью» в Новосибирске (18 марта). Заключительная игра пройдёт в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 20 марта.