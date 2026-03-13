«Уступили по всем статьям». Козырев подвёл итог матча со СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал разгромное поражение от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Гримальди (Зеленов, Педан) – 12:45 (5x5)     2:0 Филлипс – 25:03 (5x5)     3:0 Хайруллин – 27:19 (5x5)     4:0 Уилсон (Педан, Голдобин) – 28:23 (5x5)     5:0 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 56:37 (5x5)    

— Уступили сопернику по всем статьям.

— Три шайбы за 200 секунд во втором периоде, с чем это связываете?
— Потеря концентрации, индивидуальные технические ошибки.

— Третья пропущенная стала переломной?
— Безусловно. Проиграли по всем статьям, было очень много брака.

— Насколько тревожит неудачная серия перед стартом плей-офф?
— До этого мы играли неплохо, рисунок игры был неплохим. С «Локомотивом» были равные игры, по содержанию мы играли неплохо. Прошлый матч мы выиграли, а сегодня уступили по всем статьям.

— Танков стал защитником, с чем это связано?
— Играет он так второй матч. Связано с нехваткой защитников, травмами. Он центральный, здорово понимает игру, разгоняет атаку. Он действовал достаточно хорошо, особенно в прошлой игре, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

