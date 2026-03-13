«Уступили по всем статьям». Козырев подвёл итог матча со СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал разгромное поражение от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Уступили сопернику по всем статьям.

— Три шайбы за 200 секунд во втором периоде, с чем это связываете?

— Потеря концентрации, индивидуальные технические ошибки.

— Третья пропущенная стала переломной?

— Безусловно. Проиграли по всем статьям, было очень много брака.

— Насколько тревожит неудачная серия перед стартом плей-офф?

— До этого мы играли неплохо, рисунок игры был неплохим. С «Локомотивом» были равные игры, по содержанию мы играли неплохо. Прошлый матч мы выиграли, а сегодня уступили по всем статьям.

— Танков стал защитником, с чем это связано?

— Играет он так второй матч. Связано с нехваткой защитников, травмами. Он центральный, здорово понимает игру, разгоняет атаку. Он действовал достаточно хорошо, особенно в прошлой игре, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.