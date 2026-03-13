Главный тренер «Трактора» Корешков оценил волевую победу над «Торпедо»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал волевую победу над «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Виноградов) – 04:08 (5x5)     0:2 Белевич (Конюшков, Шавин) – 17:22 (5x5)     1:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 20:39 (5x5)     2:2 Кравцов (Григоренко) – 21:28 (5x5)     3:2 Глотов (Ливо) – 63:05 (3x3)    

— В первом периоде пропустили лёгкие необязательные голы. Самое важное — после него сделали правильные выводы и хорошо играли оставшийся матч. Считаю, что заслуженно победили.

— Ровно месяц Кравцов не играл в звене с Ливо. Как только вышел с ним во втором периоде, сразу же забросил. Джош так необходим Виталию в качестве партнёра?
— Просто сделали встряску. Тренерский ход сработал. Будем дальше смотреть.

— За 28 матчей при Бенуа Гру команда забила 81 гол. За 29 матчей с вами — на один больше. Результативность сохранилась на прежнем уровне. Значит ли это, что это максимум для команды? Какого-то усиления в атакующих действиях не предвидится?
— Всегда можно сыграть в каком-то моменте лучше. Но статистику я не смотрел и сравнивать не собираюсь. Мы забивали, забиваем и будем забивать. Очень важно перед плей-офф, что мы стали меньше пропускать.

— Что со Светлаковым?
— Дали маленько отдохнуть, небольшой вирус. В ближайшие дни уже вернётся в состав.

— Как вам игра Шерстнёва?
— Он сыграл здорово, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».

