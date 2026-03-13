Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Сочи»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошее начало, контролировали игру в первом периоде, забили два гола, дальше стали действовать прагматичнее. А если какие-то моменты возникали у наших ворот, там Максим Арефьев подчистил, здорово сыграл. Хорошая командная победа.

Эти игры мы рассматриваем как подготовку к плей-офф, решаем параллельные задачи – кому-то даём паузы для возможности передохнуть. Сегодня дали паузу Артёму Галимову, ввели в состав Семёна Терехова.

Не всё, может быть, получалось, но он обострял игру. Мы увидели то, что хотели от него. Ранее не поднимали его в КХЛ, потому что в «Нефтянике» Семён забрал роль одного из лидеров – много играл, находился на льду в ответственные моменты.

Это тоже важный момент для становления и развития игрока, поэтому не дёргали его», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.