Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Сочи»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Тодд (Хмелевски, Фальковский) – 11:27 (4x4)     2:0 Яшкин (Миллер, Фальковский) – 16:41 (5x5)    

«Хорошее начало, контролировали игру в первом периоде, забили два гола, дальше стали действовать прагматичнее. А если какие-то моменты возникали у наших ворот, там Максим Арефьев подчистил, здорово сыграл. Хорошая командная победа.

Эти игры мы рассматриваем как подготовку к плей-офф, решаем параллельные задачи – кому-то даём паузы для возможности передохнуть. Сегодня дали паузу Артёму Галимову, ввели в состав Семёна Терехова.

Не всё, может быть, получалось, но он обострял игру. Мы увидели то, что хотели от него. Ранее не поднимали его в КХЛ, потому что в «Нефтянике» Семён забрал роль одного из лидеров – много играл, находился на льду в ответственные моменты.

Это тоже важный момент для становления и развития игрока, поэтому не дёргали его», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

