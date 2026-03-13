Исаков прокомментировал поражение «Торпедо» от «Трактора»
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Трактора» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Виноградов) – 04:08 (5x5) 0:2 Белевич (Конюшков, Шавин) – 17:22 (5x5) 1:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 20:39 (5x5) 2:2 Кравцов (Григоренко) – 21:28 (5x5) 3:2 Глотов (Ливо) – 63:05 (3x3)
— Для нас это матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Наша задача — со всем этим разобраться и готовиться к финишным встречам регулярного чемпионата.
— В первом матче дома вы проиграли второй период со счётом 0:3. И тоже были два гола подряд. Второй период обычно неудачно складывается для вас?
— Да нет, мы неплохо идём в лиге по вторым периодам, если взять статистику. С «Трактором» так получилось, — приводит слова Исакова сайт «Трактора».
