Исаков прокомментировал поражение «Торпедо» от «Трактора»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Трактора» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Для нас это матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Наша задача — со всем этим разобраться и готовиться к финишным встречам регулярного чемпионата.

— В первом матче дома вы проиграли второй период со счётом 0:3. И тоже были два гола подряд. Второй период обычно неудачно складывается для вас?

— Да нет, мы неплохо идём в лиге по вторым периодам, если взять статистику. С «Трактором» так получилось, — приводит слова Исакова сайт «Трактора».