Главный тренер СКА Ларионов оценил разгромную победу над «Северсталью»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о разгромной победе над «Северсталью» (5:0) во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошая, честная, правильная игра с одним из лидеров сезона КХЛ. Приятно, что не допустили тех ошибок, которые были в предыдущем матче. Ребята сделали выводы и сыграли в правильный хоккей.

— Все пять шайб – в равных составах, поэтому вопрос про большинство.

— Естественно, хочешь забивать в большинстве, но пять голов в равных составах говорят о многом. Были хорошие ходы в большинстве, не хочу пускать стрелы туда, где что-то не получилось. Хотим быть более позитивными. Мы знаем, что есть над чем работать, не может быть никакой эйфории. Самое главное – ходить по земле, не летать в облаках. Хороший матч, хорошая серия, однако это всё забывается, когда начинается плей-офф. Важно быть реалистами, играть правильно и двигаться к плей-офф с хорошим настроением, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.