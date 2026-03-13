Главный тренер СКА Ларионов оценил разгромную победу над «Северсталью»

Главный тренер СКА Ларионов оценил разгромную победу над «Северсталью»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о разгромной победе над «Северсталью» (5:0) во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Гримальди (Зеленов, Педан) – 12:45 (5x5)     2:0 Филлипс – 25:03 (5x5)     3:0 Хайруллин – 27:19 (5x5)     4:0 Уилсон (Педан, Голдобин) – 28:23 (5x5)     5:0 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 56:37 (5x5)    

— Хорошая, честная, правильная игра с одним из лидеров сезона КХЛ. Приятно, что не допустили тех ошибок, которые были в предыдущем матче. Ребята сделали выводы и сыграли в правильный хоккей.

— Все пять шайб – в равных составах, поэтому вопрос про большинство.
— Естественно, хочешь забивать в большинстве, но пять голов в равных составах говорят о многом. Были хорошие ходы в большинстве, не хочу пускать стрелы туда, где что-то не получилось. Хотим быть более позитивными. Мы знаем, что есть над чем работать, не может быть никакой эйфории. Самое главное – ходить по земле, не летать в облаках. Хороший матч, хорошая серия, однако это всё забывается, когда начинается плей-офф. Важно быть реалистами, играть правильно и двигаться к плей-офф с хорошим настроением, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

