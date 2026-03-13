Ларионов: «Манчестер Сити» проиграл, но надежда умирает последней

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении «Манчестер Сити» от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 со счётом 0:3.

«К сожалению, «Манчестер Сити» проиграл 0:3, но надежда умирает последней. Думаю, Пеп найдёт в себе силы сделать так, чтобы они выиграли и прошли дальше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На данный момент СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками после 65 матчей. Команде осталось провести три встречи до конца регулярного чемпионата.