Ларионов рассказал о готовности травмированных Савикова, Коледова, Воробьёва и Лайпсика

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Северсталью» (5:0) высказался о травмированных игроках команды.

— Стоит ли ждать травмированных до конца регулярки?

— Савикова ожидаем в следующем матче, Воробьёва – во встрече с командой из Китая. За восстановлением Коледова будем смотреть в течение пяти-семи дней. Думаю, он скорее всего выйдет к третьему-четвёртому матчу первого раунда. Младший, скорее всего, сезон завершил, ему предстоит операция. Лайпсик должен будет выйти в Челябинске или Новосибирске. И мы привлекаем молодых, это Лутфуллин и Демидов, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.