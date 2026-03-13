Ларионов рассказал о готовности травмированных Савикова, Коледова, Воробьёва и Лайпсика

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Северсталью» (5:0) высказался о травмированных игроках команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Гримальди (Зеленов, Педан) – 12:45 (5x5)     2:0 Филлипс – 25:03 (5x5)     3:0 Хайруллин – 27:19 (5x5)     4:0 Уилсон (Педан, Голдобин) – 28:23 (5x5)     5:0 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 56:37 (5x5)    

— Стоит ли ждать травмированных до конца регулярки?
— Савикова ожидаем в следующем матче, Воробьёва – во встрече с командой из Китая. За восстановлением Коледова будем смотреть в течение пяти-семи дней. Думаю, он скорее всего выйдет к третьему-четвёртому матчу первого раунда. Младший, скорее всего, сезон завершил, ему предстоит операция. Лайпсик должен будет выйти в Челябинске или Новосибирске. И мы привлекаем молодых, это Лутфуллин и Демидов, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Ларионов оценил разгромную победу над «Северсталью»
