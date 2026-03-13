Ларионов: второй период СКА в матче с «Северсталью» напомнил финал ОИ Канада — США

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Северсталью» (5:0) сравнил второй период этого матча с финалом Олимпиады-2026 между сборными Канады и США.

— Такое ощущение, что второй период был лучшим отрезком в сезоне с форчеком, контролем шайбы?

— Заостряли внимание вчера на том, что мы в этом сезоне проиграли 28 вторых периодов. Это наш потенциал, мы хотим это исправить. Ребята восприняли это правильно, и сегодняшний второй период был высокого уровня. Не хочу забегать вперёд, но отдача, движение, желание и драйв, который был сегодня, мне напомнили немного финал Олимпиады Канада – США. Это именно то, что мы хотим видеть от ребят, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.