Ларионов: второй период СКА в матче с «Северсталью» напомнил финал ОИ Канада — США
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Северсталью» (5:0) сравнил второй период этого матча с финалом Олимпиады-2026 между сборными Канады и США.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Гримальди (Зеленов, Педан) – 12:45 (5x5) 2:0 Филлипс – 25:03 (5x5) 3:0 Хайруллин – 27:19 (5x5) 4:0 Уилсон (Педан, Голдобин) – 28:23 (5x5) 5:0 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 56:37 (5x5)
— Такое ощущение, что второй период был лучшим отрезком в сезоне с форчеком, контролем шайбы?
— Заостряли внимание вчера на том, что мы в этом сезоне проиграли 28 вторых периодов. Это наш потенциал, мы хотим это исправить. Ребята восприняли это правильно, и сегодняшний второй период был высокого уровня. Не хочу забегать вперёд, но отдача, движение, желание и драйв, который был сегодня, мне напомнили немного финал Олимпиады Канада – США. Это именно то, что мы хотим видеть от ребят, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
