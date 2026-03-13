«Непростая это работа — из болота тащить бегемота». Ларионов — о сезоне СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Северсталью» (5:0) высказался о турнирном положении команды.

— Попадание в топ-4 уже кажется реалистичной целью. Есть ли такая цель или неважно, где и с кем начинать плей-офф?

— Предыгровая речь состоит в том, где мы находимся. Не потому, что мы должны смотреть таблицу, вопрос в том, как продолжать снежный ком, чтобы он был больше. Сам процесс игры гораздо важнее, чем смотреть таблицу. Важно понимать ритм, держать ребят в фокусе. В первом раунде всё начнётся с чистого листа. Неважно, где мы будем, важно, как мы играем. Когда будет понятен соперник, будем уже конкретно готовиться. Хотим, чтобы команда продолжала показывать такой хоккей, который приносит успех и нравится зрителям.

— Говорит ли удачная серия о том, что удалось подкрутить настройки, принять правильные антикризисные решения и что к плей-офф команда подходит в неплохом состоянии?

— Непростая это работа – из болота тащить бегемота. А если серьёзно, то любая команда требует времени и понимания «химии», отдачи от каждого хоккеиста. Всегда нужно время, 30-40 матчей. Для вас всегда поспешно можно делать любые выводы. Мы не обижаемся. Рады, что находим то понимание каждого игрока, их ролей. Команда играет хорошо тогда, когда каждый игрок делает свою работу. Видим, что эти вещи начинают доходить до ребят. Если играешь правильно, успех приходит. Построение команды берёт время, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.