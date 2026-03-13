КХЛ отказала «Амуру» в переносе гостевого матча с «Сочи» в Хабаровск

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский рассказал, что КХЛ ответила отказом на предложение хабаровского клуба перенести предстоящий матч регулярного чемпионата с «Сочи» в другой город. Игра между командами должна пройти 15 марта в Сочи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«С игроками обсуждали, как может сложиться матч в Сочи с учётом последних событий. Мы в этой ситуации ни на что повлиять не можем. Мы поднимали вопрос о переносе игры, нам в этом отказали», — приводит слова Андриевского ТАСС.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч «Сочи» — ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Встречу доиграли 11 марта в Москве.

Также 1 марта в третьем периоде из-за угрозы беспилотной опасности был прерван матч «Сочи» с нижегородским «Торпедо». Игру возобновили спустя два часа. А встречу «Сочи» — «Локомотив» 4 марта перенесли из Сочи в Ярославль.