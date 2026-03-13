Результаты матчей ВХЛ на 13 марта 2026 года

Сегодня, 13 марта, состоялись два матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 13 марта 2026 года:

«Динамо» СПб – «Буран» — 4:2;

СКА-ВМФ – «Ростов» — 5:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 102 очка в 60 матчах. Второе место занимает «Югра» с 98 очками после 60 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (91 очко в 59 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.