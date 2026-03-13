Результаты матчей МХЛ на 13 марта 2026 года

Сегодня, 13 марта, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Тайфун» – МХК «Атлант» — 2:1;

«Амурские Тигры» – «Сахалинские Акулы» — 3:5;

«Тюменский Легион» – «АКМ Новомосковск» — 1:4;

«Алмаз» – «Локо» — 2:7;

«Локо-76» – «Реактор» — 4:2;

«Динамо-Шинник» – «Академия Михайлова» — 3:2 Б;

«АКМ-Юниор» – МХК «Динамо» СПб — 1:6;

ХК «Капитан» – «СКА-1946» — 2:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 101 очком после 58 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.