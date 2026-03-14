Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнова поздравляли с возвращением, Пивчулин дрался с Евсеевым. Фото победы «Спартака»

Комментарии

13 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Победу в овертайме одержали хозяева — 1:0 ОТ.

В основное время команды не смогли открыть счёт. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий красно-белых Иван Морозов.

Лучшие фото матча «Спартак» — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главной же новостью стало возвращение на тренерский мостик «Спартака» Алексея Жамнова — наставник москвичей перенёс операцию и пропустил полтора месяца.

«По игре соскучился, но не по такой, как сегодня. Тяжёлая игра. Я долго отсутствовал. Многие вещи вижу уже по-другому. Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей с нашей стороны, отсюда и результат. В концовке третьего периода проснулись и начали делать правильные вещи. Разберём все моменты. Победа есть победа, но я не такую игру с нашей стороны хотел видеть сегодня», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android