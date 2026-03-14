Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за тяжёлой травмы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс выбыл из строя до окончания текущего сезона вследствие травмы, полученной в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (6:4). Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Отмечается, что медицинская диагностика выявила у 28-летнего американского хоккеиста повреждение медиальной коллатеральной связки колена и ушиб четырёхглавой мышцы бедра. Причиной травмы стал силовой приём, выполненный капитаном «Анахайма» Радко Гудасом ближе к концу второй трети матча.

Напомним, Гудас за удар коленом получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча. Капитан «Торонто» не сразу поднялся со льда после удара и в итоге не смог доиграть встречу из-за травмы нижней части тела. За несколько минут до хита Мэттьюс забросил свою 27-ю шайбу в сезоне и прервал безголевую серию из 12 матчей.

Всего в текущем сезоне американский форвард принял участие в 60 играх, заработав суммарно 53 (27+26) очка.