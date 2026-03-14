Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за тяжёлой травмы
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс выбыл из строя до окончания текущего сезона вследствие травмы, полученной в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (6:4). Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Маччелли – 07:19     1:1 Готье (Крайдер, Лакомб) – 12:19     1:2 Мур (Харкинс) – 14:26     1:3 Минтюков (Пилинг, Вьель) – 22:55     2:3 Мэттьюс (Нис, Нюландер) – 30:47 (pp)     3:3 Таварес (Маччелли, Нис) – 36:26 (pp)     4:3 Нюландер – 40:36 (pp)     5:3 Гру (Карло) – 48:35 (sh)     6:3 Нис (Маккейб, Таварес) – 58:12     6:4 Киллорн (Вьель, Труба) – 59:34    

Отмечается, что медицинская диагностика выявила у 28-летнего американского хоккеиста повреждение медиальной коллатеральной связки колена и ушиб четырёхглавой мышцы бедра. Причиной травмы стал силовой приём, выполненный капитаном «Анахайма» Радко Гудасом ближе к концу второй трети матча.

Напомним, Гудас за удар коленом получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча. Капитан «Торонто» не сразу поднялся со льда после удара и в итоге не смог доиграть встречу из-за травмы нижней части тела. За несколько минут до хита Мэттьюс забросил свою 27-ю шайбу в сезоне и прервал безголевую серию из 12 матчей.

Всего в текущем сезоне американский форвард принял участие в 60 играх, заработав суммарно 53 (27+26) очка.

Материалы по теме
Видео
«Это грязная игра». Главный тренер «Торонто» — об ударе Мэттьюса коленом со стороны Гудаса
