Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» победить «Айлендерс» и войти в зону плей-офф

В ночь с 13 на 14 марта на льду «Ю-Би-Эс-Арены» завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали гости со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский форвард Тревор Мур, словенский нападающий Анже Копитар и шведский форвард Адриан Кемпе. На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.

В составе хозяев забитыми голами отличился шведский форвард Эмиль Хейнеман, оформивший дубль в этой встрече.

Таким образом, после этой победы на счету «Кингз» становится 69 очков, они перемещаются на восьмую строчку Западной конференции, обогнав «Сан-Хосе Шаркс».