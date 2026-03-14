Нью-Йорк Айлендерс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 14 марта 2026 года, счёт 2:3, НХЛ, Панарин

Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» победить «Айлендерс» и войти в зону плей-офф
В ночь с 13 на 14 марта на льду «Ю-Би-Эс-Арены» завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур – 03:33     0:2 Копитар (Андерсон, Тюркотт) – 13:07     0:3 Кемпе (Панарин) – 18:28     1:3 Хейнеман (Пелеч, Хорват) – 30:46     2:3 Хейнеман (Шефер, Хорват) – 43:38    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский форвард Тревор Мур, словенский нападающий Анже Копитар и шведский форвард Адриан Кемпе. На счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.

В составе хозяев забитыми голами отличился шведский форвард Эмиль Хейнеман, оформивший дубль в этой встрече.

Таким образом, после этой победы на счету «Кингз» становится 69 очков, они перемещаются на восьмую строчку Западной конференции, обогнав «Сан-Хосе Шаркс».

Есть первый гол Панарина за «Лос-Анджелес»! Прошил Сорокина, когда тот был без клюшки
