Сент-Луис Блюз – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 14 марта, счет 3:2 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сент-Луис» обыграл в овертайме «Эдмонтон», уступая 0:2 по ходу матча, у Подколзина ассист
В ночь с 13 на 14 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 35:41     0:2 Макдэвид (Савуа, Ингрэм) – 49:56     1:2 Зутер (Берггрен) – 52:22     2:2 Фаулер – 56:14     3:2 Томас (Фаулер, Кайру) – 64:51    

В составе хозяев шайбы забросили Пиус Зутер, Кэм Фаулер и Роберт Томас.

В составе гостей голы записали на свой счёт Каспери Капанен и Коннор Макдэвид. Российский нападающий Василий Подколзин отметился ассистом.

Российские хоккеисты Алексей Торопченко и Павел Бучневич (оба «Блюз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 15 марта. «Эдмонтон Ойлерз» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз» 16 марта.

Топ-события субботы: «Зенит» — «Спартак», «Авто» против ЦСКА, Формула-1 и биатлон
