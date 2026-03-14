«Сент-Луис» обыграл в овертайме «Эдмонтон», уступая 0:2 по ходу матча, у Подколзина ассист

В ночь с 13 на 14 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Пиус Зутер, Кэм Фаулер и Роберт Томас.

В составе гостей голы записали на свой счёт Каспери Капанен и Коннор Макдэвид. Российский нападающий Василий Подколзин отметился ассистом.

Российские хоккеисты Алексей Торопченко и Павел Бучневич (оба «Блюз») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 15 марта. «Эдмонтон Ойлерз» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз» 16 марта.