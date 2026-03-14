Драйзайтль вышел на 4-е место в НХЛ по необычному показателю. Впереди — Овечкин и Малкин

В недавно завершившемся матче НХЛ против «Сент-Луис Блюз» (3:2 в овертайме в пользу «Блюз») нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль сделал результативную передачу.

Эта передача стала 356-й в карьере Драйзайтля, благодаря которой он принимал участие в голах, выводивших команду вперёд. Такой показатель делает его четвёртым среди действующих игроков, родившихся и обучавшихся за пределами Северной Америки.

В этой категории лидируют Александр Овечкин (544), Евгений Малкин (461) и Анже Копитар (446). В текущем сезоне на счету Драйзайтля 34 гола и 62 передачи в 64 матчах за клуб в НХЛ.

