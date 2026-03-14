Драйзайтль вышел на 4-е место в НХЛ по необычному показателю. Впереди — Овечкин и Малкин

Драйзайтль вышел на 4-е место в НХЛ по необычному показателю. Впереди — Овечкин и Малкин
В недавно завершившемся матче НХЛ против «Сент-Луис Блюз» (3:2 в овертайме в пользу «Блюз») нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль сделал результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 35:41     0:2 Макдэвид (Савуа, Ингрэм) – 49:56     1:2 Зутер (Берггрен) – 52:22     2:2 Фаулер – 56:14     3:2 Томас (Фаулер, Кайру) – 64:51    

Эта передача стала 356-й в карьере Драйзайтля, благодаря которой он принимал участие в голах, выводивших команду вперёд. Такой показатель делает его четвёртым среди действующих игроков, родившихся и обучавшихся за пределами Северной Америки.

В этой категории лидируют Александр Овечкин (544), Евгений Малкин (461) и Анже Копитар (446). В текущем сезоне на счету Драйзайтля 34 гола и 62 передачи в 64 матчах за клуб в НХЛ.

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Материалы по теме
«Сент-Луис» обыграл в овертайме «Эдмонтон», уступая 0:2 по ходу матча, у Подколзина ассист
