НХЛ вынесла наказание капитану «Анахайма» за нанесение тяжёлой травмы Остону Мэттьюсу

Капитан «Анахайм Дакс» Радко Гудас получил дисквалификацию за силовой приём против нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Как сообщила лига, чешский защитник отстранён на пять матчей. Причиной наказания стал удар коленом, который Гудас нанёс Мэттьюсу ближе к концу второго периода встречи, завершившейся победой «Торонто» со счётом 6:4.

Напомним, после силового приёма капитан «Мэйпл Лифс» не сразу поднялся со льда и был вынужден покинуть площадку. Позднее медицинское обследование выявило у 28-летнего американца повреждение медиальной коллатеральной связки колена и ушиб четырёхглавой мышцы бедра. Из-за травмы Мэттьюс выбыл до конца текущего сезона.

В самой игре Гудас получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча. За несколько минут до эпизода Мэттьюс забросил свою 27-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 12 встреч. В нынешнем чемпионате форвард провёл 60 матчей и набрал 53 (27+26) очка.

