Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ вынесла наказание капитану «Анахайма» за нанесение тяжёлой травмы Остону Мэттьюсу

НХЛ вынесла наказание капитану «Анахайма» за нанесение тяжёлой травмы Остону Мэттьюсу
Комментарии

Капитан «Анахайм Дакс» Радко Гудас получил дисквалификацию за силовой приём против нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Как сообщила лига, чешский защитник отстранён на пять матчей. Причиной наказания стал удар коленом, который Гудас нанёс Мэттьюсу ближе к концу второго периода встречи, завершившейся победой «Торонто» со счётом 6:4.

Напомним, после силового приёма капитан «Мэйпл Лифс» не сразу поднялся со льда и был вынужден покинуть площадку. Позднее медицинское обследование выявило у 28-летнего американца повреждение медиальной коллатеральной связки колена и ушиб четырёхглавой мышцы бедра. Из-за травмы Мэттьюс выбыл до конца текущего сезона.

В самой игре Гудас получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча. За несколько минут до эпизода Мэттьюс забросил свою 27-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 12 встреч. В нынешнем чемпионате форвард провёл 60 матчей и набрал 53 (27+26) очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android