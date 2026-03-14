«Уверен, что буду нервничать». Панарин — о предстоящем матче с «Нью‑Йорк Рейнджерс»

«Уверен, что буду нервничать». Панарин — о предстоящем матче с «Нью‑Йорк Рейнджерс»
Российский форвард «Лос‑Анджелес Кингз» Артемий Панарин признался, что предстоящая встреча с «Нью‑Йорк Рейнджерс» станет для него особенной. Хоккеист, отыгравший за нью‑йоркский клуб более шести лет, в феврале был обменян в «Кингз», и теперь ему впервые предстоит выйти на лёд «Мэдисон Сквер Гарден» в качестве соперника. Матч состоится 17 марта, начало запланировано на 02:00 мск.

«Наверное, стоит быть более расслабленным, но я уверен, что буду нервничать и это повлияет на мою игру. Я постараюсь с этим справиться. Конечно, я буду рад видеть болельщиков. Сейчас ещё рано, но через год у меня точно начнётся ностальгия по Нью‑Йорку. Пока у меня ощущение, что я съездил в командировку, не более того», — приводит слова Панарина пресс‑служба НХЛ.

В текущем сезоне Панарин набрал 66 (21+45) очков в 61 матче.

