«Отдел безопасности должен быть отстранён». Агент Мэттьюса раскритиковал наказание Гудаса

Агент нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса Джадд Молдавер резко раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги по эпизоду с защитником «Анахайм Дакс» Радко Гудасом.

Ранее лига дисквалифицировала капитана «Анахайма» на пять матчей за удар коленом по Мэттьюсу в игре регулярного чемпионата. После этого агент хоккеиста выступил с жёстким заявлением в интервью ESPN.

«Учитывая очевидную серьёзность произошедшего, я очень разочарован и шокирован тем, что лига допустила такое решение. Телефонное слушание и пять игр — это просто смешно и нелепо. Хотя процедура слушания предопределена нашим коллективным договором, отсутствие дальнейших дисциплинарных мер — это безрассудная и нелепая позиция в отношении безопасности игроков.

Это решение приводит к дальнейшей потере доверия к дисциплинарному процессу для всех игроков. Игроки и болельщики заслуживают лучшего. Отдел безопасности игроков должен быть отстранён от должности», — заявил агент Мэттьюса.

Напомним, после силового приёма Гудаса американский форвард «Торонто» получил травму колена и выбыл до конца текущего сезона.

