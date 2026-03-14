Результаты матчей НХЛ на 14 марта 2026 года

В ночь на 14 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3;

«Сент-Луис Блюз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2 ОТ.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 88 очками после 65 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 97 очками после 64 игр. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 17 апреля.