Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар установил рекорд клуба по очкам на выезде
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт заброшенную шайбу.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Копитар набрал своё 608-е (221+387) очко в выездных матчах «королей», обошёл Марселя Дионна и установил новый рекорд результативности клуба в гостевых встречах.
Напомним, в ночь с 13 на 14 марта на льду «Ю-Би-Эс-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали гости со счётом 3:2. После этой победы на счету «Кингз» стало 69 очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур – 03:33 0:2 Копитар (Андерсон, Тюркотт) – 13:07 0:3 Кемпе (Панарин) – 18:28 1:3 Хейнеман (Пелеч, Хорват) – 30:46 2:3 Хейнеман (Шефер, Хорват) – 43:38
Комментарии
- 14 марта 2026
