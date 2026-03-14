Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар установил рекорд клуба по очкам на выезде

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Копитар набрал своё 608-е (221+387) очко в выездных матчах «королей», обошёл Марселя Дионна и установил новый рекорд результативности клуба в гостевых встречах.

Напомним, в ночь с 13 на 14 марта на льду «Ю-Би-Эс-Арены» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали гости со счётом 3:2. После этой победы на счету «Кингз» стало 69 очков.