Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Расписание матчей ВХЛ на 14 марта 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 14 марта 2026 года
Сегодня, 14 марта, пройдут 13 матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 14 марта 2026 года (время московское):

09:00. «Металлург» Нк – «Сокол»;
12:00. «Кристалл» – «Торпедо-Горький»;
13:00. «Барс» – «Зауралье»;
13:00. «Динамо-Алтай» – ХК «Норильск»;
14:00. «Олимпия» – «Магнитка»;
15:00. «Молот» – «Южный Урал»;
15:00. «Торос» – «Горняк-УГМК»;
16:00. ЦСК ВВС – «Омские Крылья»;
16:00. «Ижсталь» – «Челмет»;
17:00. «Дизель» – «Химик»;
17:00. «Нефтяник» – «Югра»;
17:00. «Челны» – «Рубин»;
17:00. «Рязань-ВДВ» – «Звезда».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 102 очка в 60 матчах. Второе место занимает «Югра» с 98 очками после 60 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (91 очко в 59 играх).

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
