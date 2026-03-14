Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«По игре соскучился, но не по такой». Алексей Жамнов — о победе «Спартака» над «Амуром»

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу над «Амуром» (1:0 ОТ) и высказался о возвращении на тренерский мостик после долгого отсутствия.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Морозов (Мальцев) – 60:42 (3x3)    

– Во-первых, как ваше самочувствие? Наверняка соскучились по игре?
– По игре соскучился, но не по сегодняшней. Что касается самочувствия, то раз я перед вами – значит, всё нормально.

– Многие привыкли видеть от «Спартака» большую результативность. Как бы вы оценили сегодняшний матч?
– Тяжёлая игра. Да, я отсутствовал долго и многие вещи вижу сейчас уже по-другому. Наверное, в чём-то не узнавал сегодня ребят и команду – присутствовала какая-то скованность, был нервозный хоккей с нашей стороны. Наверное, отсюда и такой результат, хотя в концовке третьего периода чуть проснулись, начали играть и делать правильные вещи, которые мы их просили. У нас ещё есть время перед дерби – и, конечно, мы поговорим с ребятами, разберём все эти моменты. Думаю, что следующая игра должна быть намного лучше. Победа есть победа, но я ещё раз повторюсь – не такую игру с нашей стороны я хотел видеть сегодня.

– Команда как-то особо вдохновилась от вашего возвращения?
– Не знаю, сегодня я особо это не увидел – говорю же, немного не узнавал нашу команду в сегодняшней игре. Наверное, присутствует какое-то волнение. В каких-то моментах я понимал, что мы можем играть намного лучше. Поэтому, может быть, ребята чересчур хотели сыграть как можно лучше, иногда это сковывает – надеюсь, что так и есть и в дальнейшем будет только лучше, — цитирует Жамнова сайт «Спартака».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android