Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Шалагин побил рекорд Кицына по очкам в регулярке ВХЛ
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Михаил Шалагин установил новый рекорд Всероссийской хоккейной лиги по очкам. В матче с «Соколом», который проходит в данный момент, форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
2-й период
4 : 1
Сокол
Красноярск

Таким образом, на счету 26-лнетего Шалагина стало 70 (31+39) очков в текущей регулярке. Михаил побил рекорд Максима Кицына сезона-2020/2021 — 68 очков.

«Металлург» со 102 очками после 60 проведённых матчей занимает первое место в сводной таблице Всероссийской хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android