Нападающий «Металлурга» Шалагин побил рекорд Кицына по очкам в регулярке ВХЛ

Нападающий «Металлурга» Михаил Шалагин установил новый рекорд Всероссийской хоккейной лиги по очкам. В матче с «Соколом», который проходит в данный момент, форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Таким образом, на счету 26-лнетего Шалагина стало 70 (31+39) очков в текущей регулярке. Михаил побил рекорд Максима Кицына сезона-2020/2021 — 68 очков.

«Металлург» со 102 очками после 60 проведённых матчей занимает первое место в сводной таблице Всероссийской хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.