Нападающий «Спартака» Беляев оценил возвращение Жамнова на тренерскую скамейку
Нападающий «Спартака» Александр Беляев высказался о возвращении главного тренера Алексея Жамнова на тренерскую скамейку и прокомментировал игру с «Амуром» (1:0 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Морозов (Мальцев) – 60:42 (3x3)
«Положительные ощущения от его возвращения. После игры поздравили его с возвращением, пожелали ему здоровья. Хоккей хоккеем, но здоровье в первую очередь.
В первом периоде не было остроты в зоне атаки, не могли «залезть под кожу». Не могли сыграть просто, пытались что-то придумать. В следующих двух периодах договорились играть просто, набрасывать шайбу на ворота. В плей-офф будет такая же игра, надо идти «копать» у ворот. Соперник хороший, отступать ему некуда», — цитирует Беляева ТАСС.
