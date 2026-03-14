Нападающий «Спартака» Беляев оценил возвращение Жамнова на тренерскую скамейку

Нападающий «Спартака» Александр Беляев высказался о возвращении главного тренера Алексея Жамнова на тренерскую скамейку и прокомментировал игру с «Амуром» (1:0 ОТ).

«Положительные ощущения от его возвращения. После игры поздравили его с возвращением, пожелали ему здоровья. Хоккей хоккеем, но здоровье в первую очередь.

В первом периоде не было остроты в зоне атаки, не могли «залезть под кожу». Не могли сыграть просто, пытались что-то придумать. В следующих двух периодах договорились играть просто, набрасывать шайбу на ворота. В плей-офф будет такая же игра, надо идти «копать» у ворот. Соперник хороший, отступать ему некуда», — цитирует Беляева ТАСС.