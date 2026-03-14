Американский форвард «Шанхая» рассказал, хотел ли бы он снова сыграть в Китае

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни ответил на вопрос, хотел ли бы он снова сыграть в Китае. Ранее команда провела два матча в Шанхае.

— Недавно вы провели два вынесенных матча в Шанхае. Какие впечатления оставили эти игры?

— Всё прошло великолепно – это были серьёзные встречи с двумя хорошими командами. Прекрасная арена, качественный лёд, в Шанхае к нам отнеслись очень хорошо. Было бы интересно сыграть там снова. В общем, о Шанхае и этой поездке можно сказать ещё много хорошего.

— Успели там погулять, посетить какие-то интересные места?

— Да, мы ходили в местный ботанический сад, это было впечатляюще – множество красивых видов, всё это в нескольких минутах ходьбы от нашего отеля, — сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.