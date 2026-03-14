Американский лидер «Шанхая» назвал два любимых блюда русской кухни

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни рассказал о своих предпочтениях в блюдах русской кухни.

— А блюда китайской кухни пробовали?

— Как раз в тот день, когда мы гуляли, смогли попробовать некоторые блюда. Всё было очень вкусно, а персонал был вежлив.

— Какая кухня больше пришлась по душе – русская или китайская?

— И та и другая великолепны, думаю, моя оценка – 50 на 50. Люблю обе.

— Какие блюда из русской кухни успели полюбить?

— Борщ и пельмени. Борщ очень нравится, в общем, эти два блюда самые любимые, — сказал Куинни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Ранее Куинни ответил на вопрос, хотел ли бы он снова сыграть в Китае.