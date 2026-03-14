Форвард «Сочи» Хафизов: тяжело, когда обстановка в городе непростая

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов высказался о непростой ситуации в городе на фоне воздушных угроз.

— Насколько вообще тяжело было находиться в Сочи в эти дни, когда из-за беспилотников пришлось матчи прерывать и переносить?

— Тяжело, когда обстановка в городе непростая. Но стараемся в такие минуты держаться на позитиве. Спасибо нашим семьям за то, что поддерживают нас, держат себя в руках. Наши жёны и дети находятся в Сочи. Им непросто, но благодарен им, что справляются с ситуацией, — цитируют Хафизова «Известия».

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА не был доигран матч «Сочи» — ЦСКА. Игра стартовала 23 февраля с более чем часовым опозданием и была остановлена после завершения первого периода из-за повторного объявления опасности. Также 1 марта в третьем периоде из-за угрозы беспилотной опасности был прерван матч «Сочи» с нижегородским «Торпедо».