Защитник «Северстали» Грегуар: если попадём на СКА в плей-офф, можем выиграть

Защитник череповецкой «Северстали» Томас Грегуар прокомментировал поражение в гостевом матче со СКА (0:5) и высказался о возможной встрече с армейским клубом в плей-офф.
«Явно не тот результат, который мы бы хотели. Иногда бывают такие игры, нам нужно до старта плей-офф изучить, что было не так в этой встрече. Соперник хорошо противостоял нам, действовал быстро, мы были обязаны остаться в игре во втором периоде, но не могли так сильно повлиять на ситуацию в тот момент. Но, как я уже сказал, всё уже случилось, мы вернёмся и будем работать над этим.
Стоит ли избегать СКА после 1-3 в сезонной серии? Я так не думаю. Так случилось в этом сезоне, но в первом раунде, если попадём на СКА, мы можем сделать что-то иначе и выиграть», — цитирует Грегуара Metaratings.
- 14 марта 2026
-
11:19
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:13
-
09:55
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:10
-
07:37
-
07:33
-
06:28
-
05:37
-
04:36
-
02:59
- 13 марта 2026
-
23:54
-
23:46
-
23:34
-
23:14
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:32
-
22:27
-
22:22