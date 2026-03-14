Защитник «Северстали» Грегуар: если попадём на СКА в плей-офф, можем выиграть

Защитник череповецкой «Северстали» Томас Грегуар прокомментировал поражение в гостевом матче со СКА (0:5) и высказался о возможной встрече с армейским клубом в плей-офф.

«Явно не тот результат, который мы бы хотели. Иногда бывают такие игры, нам нужно до старта плей-офф изучить, что было не так в этой встрече. Соперник хорошо противостоял нам, действовал быстро, мы были обязаны остаться в игре во втором периоде, но не могли так сильно повлиять на ситуацию в тот момент. Но, как я уже сказал, всё уже случилось, мы вернёмся и будем работать над этим.

Стоит ли избегать СКА после 1-3 в сезонной серии? Я так не думаю. Так случилось в этом сезоне, но в первом раунде, если попадём на СКА, мы можем сделать что-то иначе и выиграть», — цитирует Грегуара Metaratings.