Защитник «Северстали» Грегуар: если попадём на СКА в плей-офф, можем выиграть

Защитник «Северстали» Грегуар: если попадём на СКА в плей-офф, можем выиграть
Защитник череповецкой «Северстали» Томас Грегуар прокомментировал поражение в гостевом матче со СКА (0:5) и высказался о возможной встрече с армейским клубом в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Гримальди (Зеленов, Педан) – 12:45 (5x5)     2:0 Филлипс – 25:03 (5x5)     3:0 Хайруллин – 27:19 (5x5)     4:0 Уилсон (Педан, Голдобин) – 28:23 (5x5)     5:0 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 56:37 (5x5)    

«Явно не тот результат, который мы бы хотели. Иногда бывают такие игры, нам нужно до старта плей-офф изучить, что было не так в этой встрече. Соперник хорошо противостоял нам, действовал быстро, мы были обязаны остаться в игре во втором периоде, но не могли так сильно повлиять на ситуацию в тот момент. Но, как я уже сказал, всё уже случилось, мы вернёмся и будем работать над этим.

Стоит ли избегать СКА после 1-3 в сезонной серии? Я так не думаю. Так случилось в этом сезоне, но в первом раунде, если попадём на СКА, мы можем сделать что-то иначе и выиграть», — цитирует Грегуара Metaratings.

