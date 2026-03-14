«1000 шайб выбьет и будет заканчивать». Владимир Крикунов — об Овечкине

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забросить 1000 шайб в НХЛ.

— У Овечкина 998 шайб, сможет выбить 1000, на ваш взгляд?
— Конечно! Две шайбы осталось, всего-то. Александр способен на это.

— По общему количеству шайб за всю историю у Уэйна Гретцки 1016. Как считаете, а до этой отметки Овечкин доберётся?
— Вот здесь уже вряд ли. Матчей осталось мало, плюс надо учитывать результаты «Вашингтона» — если они попадут в плей-офф. Они же всегда на грани вальсируют. В матчах на вылет, тогда, конечно, ещё можно будет забить, но будет сложно, этот рекорд я не думаю, что Александр превзойдёт. Да ему это уже особо и не надо. Он уже все рекорды переписал и поставил свои. 1000 шайб выбьет и будет заканчивать.

— Считаете, что этот сезон последний для Александра в НХЛ?
— Думаю, да. Он уже всё выиграл и всё всем доказал, — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

