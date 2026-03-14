Новокузнецкий «Металлург» стал победителем регулярки ВХЛ в сезоне-2025/2026

Новокузнецкий «Металлург» на домашнем льду разгромил красноярский «Сокол» (7:2) и стал победителем регулярки Всероссийской хоккейной лиги в сезоне-2025/2026. Хет-трик в матче оформил Александр Горшков, ассистентский покер на счету Максима Минеева.

«Металлург» второй раз подряд стал победителем регулярного сезона ВХЛ. В прошлом сезоне команда вылетела в первом раунде, уступив «Магнитке», занявшей 16-е место.

В текущем сезоне новокузнецкий клуб после 61 матча набрал 104 очка.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.