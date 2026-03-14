«Вашингтон» — «Бостон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 22:00 мск

Вечером, 14 марта, продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. Ранее две победы одержал «Бостон» с одинаковым счётом 3:1. «Вашингтон» с 73 очками после 67 матчей находится на 12-й строчке Восточной конференции. «Бостон » провёл 65 встреч, в которых набрали 78 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.