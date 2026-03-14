Главная Хоккей Новости

«Я хочу остаться. Люблю команду, болельщиков». Бобровский — о будущем во «Флориде»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о своём о будущем в «пантерах».

«Я хочу быть здесь. Я люблю команду, болельщиков, организацию и всё остальное. Я хочу остаться», – приводит слова Бобровского Yahoo Sports.

Сергей дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Пантерз» (2024, 2025). В этом сезоне на его счету 45 матчей и 24 победы.

Напомним, для Сергея Бобровского матч с «Коламбус Блю Джекетс» стал 799-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Бобровский вышел на первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей, сравнявшись с Николаем Хабибулиным.

