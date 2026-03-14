Артюхин предположил, кто мог бы сменить Третьяка на посту главы ФХР в будущем

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Евгений Артюхин высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост главы Федерации хоккея России (ФХР) и предположил, кто мог бы его сменить в будущем.

«Владислав Александрович давно у руля. Ему все механизмы понятны. Я его могу только поздравить с переизбранием. Это достойный кандидат и заслужил ещё несколько лет возглавлять ФХР. Он очень много делает для нашего хоккея. Мы вместе с ним недавно участвовали в одном мероприятии — летали на Байкал. Я видел, как он отдаётся своей работе, своему делу. Его любят дети, болельщики. Это легенда нашего хоккея, и абсолютно правильно, что его переизбрали. Самое главное — он сам хочет работать, и это видно. Он всегда со всеми пообщается, даст автограф, сфотографируется. Очень много перелётов, переездов, погодные условия. Хотя из-за морозов эти мероприятия можно сокращать, но он всегда до последнего с людьми.

Кто в будущем мог бы заменить его на этом посту? У нас очень много прославленных хоккеистов. Думаю, Овечкин бы смог продолжить его путь, если Саша сам захочет. Тут же от желания зависит. Это же надо делать с душой и чтобы было в удовольствие. Надо гореть этим, как Владислав Александрович, но кандидатур на этот пост у нас много. Я бы тоже с удовольствием возглавил, но меня вряд ли поставят», — цитирует Артюхина Legalbet.