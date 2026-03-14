Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: минское «Динамо» в Кубке Гагарина покажет зубы, очень интересная команда

Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский ответил на вопрос, от каких команд ждёт хорошей игры в Кубке Гагарина.

«Понятно, что буду в первую очередь следить за «Авангардом». Очень нравится игра «Металлурга», «Северстали». У «Динамо Минск» в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда всё равно очень интересная. Думаю, в плей-офф покажет зубы. Поэтому интересно будет смотреть. Про «Локомотив» и смысла говорить нет, ведь и так понятно, что команда в порядке», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Материалы по теме
ЦСКА станет вторым на Западе, «Ак Барсу» играть с «Трактором»? Расклады перед плей-офф КХЛ
ЦСКА станет вторым на Западе, «Ак Барсу» играть с «Трактором»? Расклады перед плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android