Сушинский: минское «Динамо» в Кубке Гагарина покажет зубы, очень интересная команда

Чемпион мира Максим Сушинский ответил на вопрос, от каких команд ждёт хорошей игры в Кубке Гагарина.

«Понятно, что буду в первую очередь следить за «Авангардом». Очень нравится игра «Металлурга», «Северстали». У «Динамо Минск» в концовке регулярки не очень хорошо идут дела, но команда всё равно очень интересная. Думаю, в плей-офф покажет зубы. Поэтому интересно будет смотреть. Про «Локомотив» и смысла говорить нет, ведь и так понятно, что команда в порядке», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.